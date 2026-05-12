Nell’abitazione del padre di una donna scomparsa con i suoi due figli adolescenti sono state trovate due lettere non datate. Secondo gli investigatori, i messaggi potrebbero indicare che la donna stesse vivendo un momento di grande sofferenza. L’ipotesi più accreditata è che la scomparsa possa essere collegata a un gesto estremo, come un tentativo di suicidio. La vicenda resta al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

Due lettere non datate, trovate nell’abitazione del padre di Sonia Bottacchiari, alimentano l’ipotesi che la donna scomparsa con i due figli adolescenti stesse attraversando "uno stato di profonda sofferenza". A confermarlo è la Procura di Piacenza, che però invita alla massima prudenza e al riserbo investigativo. Le missive, rinvenute nella casa di Riccardo Bottacchiari, nonno dei ragazzi, sono già state acquisite dagli inquirenti. Una sarebbe indirizzata ai figli, di 14 e 16 anni; l’altra conterrebbe riflessioni personali della donna sulla propria vita, "con passaggi molto delicati, intimi e preoccupanti". La procuratrice Grazia Pradella ha parlato di una "situazione poco chiara" e di indagini "veramente difficili", sottolineando che al momento non è possibile stabilire quando le missive siano state scritte.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il dramma della madre sparita con i due figli. Trovate delle lettere, l’ipotesi del suicidio

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