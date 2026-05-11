Da più di un mese, le forze dell’ordine cercano una donna di 49 anni e i suoi due figli, scomparsi improvvisamente il 20 aprile insieme a quattro cani. Nelle ultime ore sono state trovate due lettere nella casa del padre della donna, alimentando l’ipotesi di un gesto estremo da parte di lei. Le indagini proseguono per capire cosa sia successo e quale possa essere la causa di questa scomparsa.

Continuano senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa nel nulla insieme ai due figli adolescenti e ai quattro cani lo scorso 20 aprile. Nelle ultime ore il caso si è arricchito di nuovi elementi che stanno spingendo gli investigatori verso scenari sempre più delicati. A colpire gli inquirenti è stato soprattutto il ritrovamento di due lettere scritte dalla donna e trovate nell’abitazione del padre, Riccardo Bottacchiari, nonno dei ragazzi. Documenti che, secondo la Procura, farebbero emergere una forte sofferenza personale e una possibile volontà suicidaria. Intanto proseguono le ricerche tra Friuli e Veneto, mentre restano ancora senza risposta molti interrogativi sulla sparizione della famiglia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Donna scomparsa con i figli, trovate due lettere in casa del padre: l'ipotesi suicidio

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Scompare con i figli in Friuli: trovate due lettere di Sonia Bottacchiari a casa del padre. «Si pensa al suicidio» – Il videoSonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato due lettere al padre.

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