Il Documento del 15 maggio non è un processo agli studenti | quando la scuola dimentica il diritto la pedagogia e il senso dell’Esame di Stato

Il Documento del 15 maggio ha generato molte discussioni sulle modalità di valutazione degli studenti, ma non rappresenta un processo contro di loro. In queste settimane che anticipano l’Esame di Stato, si vedono sia esempi di attenzione e cura da parte delle scuole, sia situazioni in cui si dimenticano il rispetto del diritto e dei principi pedagogici fondamentali. È un periodo in cui vengono messe a nudo le diverse modalità con cui le istituzioni scolastiche affrontano questa fase.

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