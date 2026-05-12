Il Documento del 15 maggio non è un processo agli studenti | quando la scuola dimentica il diritto la pedagogia e il senso dell’Esame di Stato
Il Documento del 15 maggio ha generato molte discussioni sulle modalità di valutazione degli studenti, ma non rappresenta un processo contro di loro. In queste settimane che anticipano l’Esame di Stato, si vedono sia esempi di attenzione e cura da parte delle scuole, sia situazioni in cui si dimenticano il rispetto del diritto e dei principi pedagogici fondamentali. È un periodo in cui vengono messe a nudo le diverse modalità con cui le istituzioni scolastiche affrontano questa fase.
C’è un momento, nelle settimane che precedono l’Esame di Stato, in cui la scuola italiana mostra il meglio di sé oppure, al contrario, lascia emergere tutte le proprie contraddizioni culturali e professionali. Quel momento coincide con la redazione del Documento del 15 maggio. Un atto che molti considerano una formalità, altri un semplice adempimento burocratico, altri ancora un fascicolo destinato a rimanere inutilizzato sul tavolo della Commissione d’Esame. Eppure, mai come con la Maturità 2026, il Documento del Consiglio di classe assume un ruolo centrale nella costruzione del colloquio e nella lettura pedagogica, didattica e valutativa del percorso svolto dagli studenti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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