Maturità il documento del 15 maggio | solo adempimento burocratico o bussola la Commissione?

Da orizzontescuola.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 15 maggio viene consegnato il documento relativo alla maturità, un passaggio che spesso viene visto come un semplice adempimento burocratico. In questo periodo, le attività scolastiche si intensificano e si moltiplicano i compiti amministrativi per gli insegnanti, tra scadenze e pratiche da completare. La consegna di questo documento segna l’inizio di un mese caratterizzato da impegni e procedure che coinvolgono studenti e personale scolastico.

Iniziano le attività del mese di maggio: sì, quel mese in cui ogni giorno a scuola un giorno vale per una settimana, in cui per gli insegnanti si moltiplicano i documenti da compilare, gestire. Il “documento del 15 maggio” è il documento con cui il Consiglio di Classe, rappresentato dai docenti commissari interni, dialoga con la Commissione e rende conto del quinquennio affrontato dai maturandi. “Un documento inutile“, “Perché non possiamo incontrare direttamente la commissione e parlare vis a vis?” “Ma veramente si pensa che la Commissione lo leggerà“? Nella seduta preliminare – prevista per martedì 16 giugno 2026 – ed eventualmente anche in quelle successive, la commissioneclasse prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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