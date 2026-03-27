La Cisl Scuola incontra il provveditore agli studi | Garantito organico di diritto del personale di sostegno

La Cisl Scuola ha incontrato il provveditore agli studi per discutere della distribuzione del personale scolastico. Secondo le prime valutazioni dell'Ambito territoriale di Palermo, i dati forniti dalle scuole indicano che per l'anno scolastico 202627 sarà assicurato l'organico di diritto del personale di sostegno. La riunione si è concentrata sulla pianificazione delle risorse per il prossimo anno scolastico.

A comunicarlo è il sindacato sulla scorta dei dati comunicati per l'anno scolastico 2026-2027. Cassata: Chiesto un rafforzamento dell'Ufficio per l'inclusione per accompagnare gli istituti in questa fase delicata" “Dalle prime valutazioni effettuate dall'Ambito territoriale di Palermo, i dati già comunicati dalle scuole ci dicono che sarà garantito l'organico di diritto del personale docente di sostegno per l'anno scolastico 202627”. Lo afferma il segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani Vito Cassata al termine dell’incontro presso l'ufficio scolastico di Palermo, alla presenza dei sindacati e del provveditore Bernardo Moschella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La Cisl Scuola incontra il provveditore agli studi: "Garantito organico di diritto del personale di sostegno" Articoli correlati Ufficio scolastico provinciale. Laura Scoppetta è il nuovo provveditore agli studiE’ Laura Scoppetta la nuova dirigente scolastica dell’Usp Siena, incarico di ’reggenza’ dell’Ufficio scolastico provinciale senese. PEI illegittimo se contraddice la diagnosi funzionale: il TAR ricorda che il diritto al sostegno non può cedere davanti alle carenze di organicoIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, con sentenza n. Aggiornamenti e notizie su Cisl Scuola Temi più discussi: Resoconto dell'incontro fra Amministrazione e sindacati sull'avvio della riforma nelle classi prime degli istituti tecnici; Riforma istituti tecnici 2026, Cisl Scuola: la materia scienze sperimentali va separata in due. L'incontro al Mim; Rinnovo contratto scuola, Barbacci (Cisl Scuola): In tre mesi riusciamo a garantire a docenti e Ata oltre 300 euro di aumento medio [VIDEO]; Inviate alle scuole le indicazioni operative per l’avvio della riforma dei Tecnici. Risolte alcune criticità. Professoressa accoltellata a Trescore, la Cisl: Inaccettabile, bisogna agire adesso. La sicurezza trattata come un tema secondarioLa docente è anche Rsu di Cisl Scuola Bergamo: La scuola non può diventare un luogo di paura. Chi educa deve essere tutelato. Chi governa ha il dovere di agire adesso ... bergamonews.it Oltre la parità, all’istituto Livatino confronto tra istituzioni e scuola promosso dalla CISLSi è svolto ieri mattina, presso il Plesso Vivaldi dell’I.C. Rosario Livatino di Porto Empedocle, l’incontro Oltre la parità – Educare, prevenire, partecipare, promosso dalla CISL Agrigento Caltanis ... grandangoloagrigento.it Ivana Barbacci sull’aggressione all’insegnante di Trescore: serve da parte di tutti una reazione all’altezza della gravità del fatto https://www.cislscuolafrosinone.it/ivana-barbacci-sullaggressione-allinsegnante-di-trescore-serve-da-parte-di-tutti-una-reazio - facebook.com facebook La relazione della segretaria generale @IvanaBarbacci al seminario "I nuovi percorsi 4+2 e la #formazioneprofessionale. Opportunità e criticità" ancora in corso presso la sala " #PaolaSerafin" della #CISLScuola: "La formazione professionale non può essere x.com