Il derby tra le due squadre cittadine è stato programmato per lunedì 18 maggio alle 20.45. La prefettura ha annunciato questa data, motivando la scelta con considerazioni legate alla gestione dell’ordine pubblico. Tuttavia, De Siervo ha dichiarato di non condividere questa decisione, esprimendo dubbi sulla sua fondatezza. La partita si svolgerà quindi nella serata di lunedì, secondo quanto comunicato ufficialmente.

Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45. Lo rende noto la prefettura spiegando che la decisione è stata disposta «alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d'Italia, in corso presso il Foro Italico». Ribaltato l'annuncio della Lega Serie A La comunicazione arriva un giorno dopo l'annuncio della Lega Serie A che aveva diffuso il programma della 37a e penultima giornata di campionato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20.45, la prefettura: «Motivi di gestione dell'ordine pubblico». De Siervo: «Non credo proprio»

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Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45. #ANSA x.com

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