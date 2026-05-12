Nel derby tra Sinner e Pellegrino, il giovane italiano ha prevalso in due set, conquistando l'accesso ai quarti degli Internazionali. La partita ha visto una reazione nel secondo set da parte di Pellegrino, che ha messo in difficoltà il suo avversario. Tuttavia, nel momento decisivo, Sinner ha accelerato, chiudendo la partita con maggiore facilità. La sfida ha confermato la crescita del tennista azzurro in questa fase del torneo.

C’era chi sosteneva che non ci sarebbe stata gara e invece c’è stata, soprattutto nel secondo set, fino a quando il numero uno del mondo non ha ingranato la marcia chiudendo i giochi. Jannik Sinner vince il derby inedito contro il pugliese Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-2, 6-3 dopo un’ora e 28 minuti, approda ai quarti di finale e raggiunge la vittoria consecutiva numero 31 ai Masters 1000, come un certo Novak Djokovic. Se il primo set è stato poco più di una passeggiata anche per la comprensibile emozione di Andrea, nel secondo è stata gara vera ma poi il miglior giocatore al mondo fa valere la legge del più forte e completo di tutti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il derby è di Sinner: Pellegrino cede in due set, Jannik avanza ai quarti degli Internazionali

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Andrea è al suo primo Masters 1000 - dalle qualificazioni fino agli ottavi. Jannik cerca la 31º vittoria consecutiva nei Masters 1000 - sarebbe record con Djokovic. C’è tutto e il contrario di tutto. Comunque vada, che lusso questo derby romano! #Sinner #Pellegr x.com

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Il derby è di Sinner: Pellegrino cede in due set, Jannik avanza ai quarti degli InternazionaliLa legge del più forte: il numero uno del mondo sconfigge l’ottimo Pellegrino 6-2, 6-3. Alla fine la consueta dedica scritta sulla telecamera del Centrale del Foro italico, ecco com’è andata ... ilgiornale.it