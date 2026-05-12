Il derby di Roma di lunedì sera l’ordine del prefetto e la strigliata alla Serie A | Lo sapevate da anni Quali partite slittano e il ricorso al Tar
Lunedì sera si sarebbe dovuto giocare il derby di Roma tra la squadra locale e quella ospite, ma la Prefettura ha deciso di spostare l’orario dell’incontro, che era stato programmato dalla Lega Calcio Serie A alle 12. La decisione segue una comunicazione ufficiale dell’ente, che ha motivato il cambio di programma con esigenze di ordine pubblico. La questione ha portato a un ricorso al Tar e ha suscitato polemiche tra le parti coinvolte.
L’ultima parola, per ora, è stata quella della Prefettura, intervenuta per spostare il derby tra Roma e Lazio, fissato ieri dalla Lega Calcio Serie A alle 12.30 di domenica 17 maggio. Lo stesso giorno però è in programma anche la finale degli Internazionali di Roma con 20mila spettatori previsti. Troppa gente concentrata in un unico luogo: il Foro Italico, sede della partita di tennis, dista dallo Stadio Olimpico appena 450 metri. Una rischio per la gestione dell’ordine pubblico: si spiega così l’intervento del prefetto di Roma, Lamberto Giannini. «Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la...🔗 Leggi su Open.online
SCANDALO NEL DERBY ITALIANO DI EUROPA LEAGUE LA ROMA PAREGGIA CON UN FALLO NELL’AZIONE DEL GOL
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