Il derby di Roma di lunedì sera l’ordine del prefetto e la strigliata alla Serie A | Lo sapevate da anni Quali partite slittano e il ricorso al Tar

Lunedì sera si sarebbe dovuto giocare il derby di Roma tra la squadra locale e quella ospite, ma la Prefettura ha deciso di spostare l’orario dell’incontro, che era stato programmato dalla Lega Calcio Serie A alle 12. La decisione segue una comunicazione ufficiale dell’ente, che ha motivato il cambio di programma con esigenze di ordine pubblico. La questione ha portato a un ricorso al Tar e ha suscitato polemiche tra le parti coinvolte.

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