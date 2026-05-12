Il Debate Day Primaria sbarca a Giugliano | i giovanissimi si sfidano a colpi di eloquenza e pensiero critico

Il 14 maggio 2026, presso l’Istituto “Fratelli Maristi” di Giugliano in Campania, si svolgerà il “Debate Day Primaria”, una giornata dedicata ai giovani studenti delle scuole elementari. L’evento vedrà i partecipanti impegnati in discussioni e dibattiti su vari argomenti, con l’obiettivo di sviluppare capacità di comunicazione e pensiero critico fin dalla giovane età. La manifestazione è aperta a tutta la comunità scolastica e si concentrerà sull’importanza del confronto civile tra i ragazzi.

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GIUGLIANO (NA) – Il prossimo 14 maggio 2026, l’Istituto “Fratelli Maristi” di Giugliano in Campania ospiterà una mattinata interamente dedicata alla sana dialettica e al confronto: il "Debate Day Primaria". Un appuntamento di grande rilievo, che segna la prima edizione di questo format in Italia, portando nel nostro Paese un’iniziativa innovativa dedicata agli alunni della scuola primaria. La giornata, moderata dalla Dott.ssa Luisa Di Caro, inizierà alle ore 9:00 con la registrazione delle squadre partecipanti provenienti da diverse province campane, tra cui Napoli, Salerno, Caserta e comuni limitrofi come Somma Vesuviana, Afragola e Trentola Ducenta.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Il “Debate Day Primaria” sbarca a Giugliano: i giovanissimi si sfidano a colpi di eloquenza e pensiero critico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ludi Historici 2026, il liceo Giannone si aggiudica il primato di 'pensiero ed eloquenza'Il Liceo Classico “Giannone” di Caserta conquista il primato nazionale ai Ludi Historici 2026, affermandosi come una delle eccellenze italiane nel... L'economista Brancaccio e il suo libro protagonisti di "Pensiero critico"Promosso dall'associazione Labouratorio Germinal, presieduta da Mario Francese, giovedì 7 maggio è in programma ad Aversa l'incontro con il noto...