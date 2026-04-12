Ludi Historici 2026 il liceo Giannone si aggiudica il primato di ' pensiero ed eloquenza'

Il Liceo Classico “Giannone” di Caserta si è aggiudicato il primo posto ai Ludi Historici 2026, una competizione nazionale dedicata all’oratoria e alla comunicazione storico-politica. La scuola ha ottenuto il riconoscimento per le sue capacità di pensiero critico e di eloquenza, distinguendosi tra le numerose partecipanti provenienti da tutta Italia. La vittoria rappresenta un risultato importante nel panorama delle scuole superiori italiane.

Il Liceo Classico “Giannone” di Caserta conquista il primato nazionale ai Ludi Historici 2026, affermandosi come una delle eccellenze italiane nel campo dell’oratoria, del pensiero critico e della comunicazione storico-politica.La competizione, promossa nell’ambito dei percorsi di approfondimento.🔗 Leggi su Casertanews.it Il Liceo Giannone celebra il Giorno della Memoria 2026 con una conferenza criticaIn occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria 2026, il Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento rinnova il proprio impegno civile... Al Liceo Classico “Pietro Giannone” si conclude il percorso formativo sull’etica della donazioneSi conclude oggi al Liceo Classico Pietro Giannone un percorso formativo destinato alle classi dell’indirizzo Ippocrate.