L' economista Brancaccio e il suo libro protagonisti di Pensiero critico

Promosso dall'associazione Labouratorio Germinal, presieduta da Mario Francese, giovedì 7 maggio è in programma ad Aversa l'incontro con il noto economista e docente universitario Emiliano Brancaccio. L'evento si terrà presso la Bottega Corcioni a partire dalle ore 18:30.L'occasione è offerta.🔗 Leggi su Casertanews.it

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Questa sera Emiliano Brancaccio @emibrancaccio ospite di @MarcoDamilan a #ilcavalloelatorre. Dalle 20.35 (o giù di lì) su @RaiTre x.com