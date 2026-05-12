Il cuore di New York batte a Ravenna | la leggenda del contrabbasso Marc Abrams al Duomo Jazz Club

Venerdì 15 maggio alle 21.30 il Duomo Jazz Club, situato nella Pizzeria L’Etoile, ospiterà un concerto di jazz internazionale. Il protagonista sarà il contrabbassista americano Marc Abrams, noto per la sua carriera nel mondo del jazz. L’evento rappresenta uno dei momenti principali della stagione musicale del locale, attirando appassionati e appassionate del genere. La serata si svolgerà in un’atmosfera intima e informale, tipica del club.

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