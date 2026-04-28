Ravenna Jazz al Mama' s Club il concerto di Alessandro Scala e Fabio Petretti

Lunedì 4 maggio il festival Ravenna Jazz si svolgerà al Mama’s Club, con inizio alle 21:30. Sul palco si esibirà un quintetto diretto da Alessandro Scala e Fabio Petretti, che presenterà il progetto “Tenor Legacy”. Il concerto vedrà la partecipazione di due sax tenori e una sezione ritmica composta da Fabrizio Puglisi. L'evento fa parte della programmazione della manifestazione dedicata al jazz.

Lunedì 4 maggio il festival Ravenna Jazz si insedia al Mama’s Club, dove alle ore 21:30 si esibirà in concerto un quintetto co-diretto da Alessandro Scala e Fabio Petretti: due sax tenori per dare vita a “Tenor Legacy”, un repertorio vigoroso alimentato dalla ritmica di Fabrizio Puglisi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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