Il corto tutto palermitano conquista il Giffoni School Experience Samsa premiato nella categoria over 14

Un cortometraggio realizzato interamente a Palermo ha vinto il premio nella categoria over 14 alla Giffoni School Experience. Il film, intitolato “Samsa”, è stato scritto e diretto da un regista locale. La premiazione si è svolta durante l’evento dedicato alle produzioni cinematografiche per studenti. La vittoria rappresenta un riconoscimento per la scena cinematografica della città.

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