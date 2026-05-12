Il corto tutto palermitano conquista il Giffoni School Experience Samsa premiato nella categoria over 14
Un cortometraggio realizzato interamente a Palermo ha vinto il premio nella categoria over 14 alla Giffoni School Experience. Il film, intitolato “Samsa”, è stato scritto e diretto da un regista locale. La premiazione si è svolta durante l’evento dedicato alle produzioni cinematografiche per studenti. La vittoria rappresenta un riconoscimento per la scena cinematografica della città.
Una produzione tutta palermitana conquista il Giffoni School Experience. Il cortometraggio “Samsa”, scritto e diretto da Giampiero Pumo, premiato nella categoria +14. La pellicola è prodotta da Eikona film - Scuola di cinema Piano Focale - e da Cinestar Production. Il premio Giffoni School.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
School Experience 5 conquista Melzo: oltre 2.000 studenti a lezione di cinema con GiffoniOltre duemila studenti e trecento docenti sono stati protagonisti della quinta tappa di School Experience 5 a Melzo, il progetto nato per portare il...
Leggi anche: Miglior fotografo europeo nella categoria wedding, premiato a Reykjavik il palermitano Ivan Schirmenti