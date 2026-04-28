Miglior fotografo europeo nella categoria wedding premiato a Reykjavik il palermitano Ivan Schirmenti

Il fotografo palermitano Ivan Schirmenti ha vinto il premio Fep Award a Reykjavik, in Islanda, riconoscimento assegnato al miglior fotografo europeo nella categoria wedding. È la seconda volta consecutiva che riceve questo riconoscimento, che premia il suo lavoro nel settore fotografico. Schirmenti è vicepresidente dei fotografi di Confartigianato Palermo e si è distinto in questa competizione continentale, ricevendo il riconoscimento durante l’evento in Islanda.

Il fotografo Ivan Schirmenti sale sul gradino più alto del podio continentale. Per il secondo anno consecutivo il professionista palermitano, vicepresidente dei fotografi di Confartigianato Palermo, ha con a Reykjavik, in Islanda, il prestigioso Fep Award come “Miglior fotografo europeo nella categoria wedding". Il riconoscimento, assegnato dalla Federazione europea dei fotografi professionisti, rappresenta il massimo traguardo del settore a livello internazionale. Il secondo premio consecutivo in due anni è un risultato che premia la continuità artistica, la ricerca tecnica e la capacità di Schirmenti di innovare il linguaggio visivo contemporaneo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Il Teatro alla Scala premiato agli Oper! Awards: Miglior coro e Miglior prima assolutaLa Scala di Milano è stata premiata agli Oper! Awards, il principale riconoscimento assegnato dai critici musicali tedeschi. Formula 4 fx, il pilota palermitano Riccardo Orlando premiato a Sanremo e MontecarloRiccardo Orlando pilota di F4 premiato a Sanremo e Montecarlo per la stagione 2025 in Formula 4 fx. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Miglior fotografo europeo nella categoria wedding, premiato a Reykjavik il palermitano Ivan Schirmenti; Dalla Sicilia a Reykjavik: Schirmenti vince il FEP Award per il secondo anno.