School Experience 5 conquista Melzo | oltre 2.000 studenti a lezione di cinema con Giffoni

A Melzo, oltre duemila studenti e trecento docenti hanno partecipato alla quinta tappa di School Experience 5, un progetto che porta il cinema nelle scuole. Durante l’evento, le lezioni di cinema sono state al centro dell’attenzione, coinvolgendo principalmente studenti e insegnanti. Il progetto si propone di utilizzare il cinema come strumento educativo, culturale e sociale per creare un senso di comunità.

Oltre duemila studenti e trecento docenti sono stati protagonisti della quinta tappa di School Experience 5 a Melzo, il progetto nato per portare il cinema nei territori come strumento educativo, culturale e sociale, capace di creare comunità e di parlare alle nuove generazioni con un linguaggio che sentono proprio. Un percorso che mette al centro la scuola, ma guarda al futuro, coinvolgendo un’intera comunità che riconosce nel cinema uno dei luoghi privilegiati in cui immaginare e costruire il domani. L’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promossa dal Ministero della Cultura (MiC) e dal... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Giffoni school experience

Ritorna Giffoni in a day: cinema, formazione e temi sociali per oltre 4 mila studenti fino a marzoÈ ripartito dalla Multimedia Valley il viaggio di Giffoni in a Day, lo storico appuntamento che da oltre trent’anni accompagna gli studenti della...

Aggiornamenti e notizie su School Experience

Cinema: Giffoni, oltre duemila studenti e trecento docenti a Melzo per la quinta tappa di School Experience 5Oltre duemila studenti e trecento docenti sono stati protagonisti della quinta tappa di School Experience 5 a Melzo, in Lombardia, il progetto nato per portare il cinema nei territori come strumento e ... agensir.it

Duemila studenti e trecento docenti a Melzo per School Experience 5Oltre duemila studenti e trecento docenti sono stati protagonisti della quinta tappa di School Experience 5 a Melzo, il progetto nato per portare il cinema nei territori come strumento educativo, cult ... ansa.it