Alla basilica di San Pellegrino Laziosi il Concerto di Pasqua del Coro Città di Forlì

Alla basilica di San Pellegrino Laziosi si svolge il Concerto di Pasqua del Coro Città di Forlì Aps, che quest'anno tiene la sua quinta edizione. L'evento si svolge con la partecipazione del coro, che esegue un programma dedicato alla festività pasquale. La serata rappresenta una tradizione consolidata per la comunità locale e si svolge nel rispetto delle consuetudini religiose e musicali.

Il Coro Città di Forlì Aps anche quest'anno propone il tradizionale Concerto di Pasqua, giunto alla sua quinta edizione. Realizzato con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, l'appuntamento è per sabato 21 marzo alle ore 20.45 nella cornice della Basilica di San Pellegrino Laziosi, in Piazza G.B. Morgagni, 4. Il concerto vedrà al pianoforte Massimo Fabbri, soprano solista Claudia Giacalone, baritono solista Andrea Cottignoli. Dirige il Maestro Omar Brui. L'ingresso è libero. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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