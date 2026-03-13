Cordoglio nel mondo accademico e politico | è morto lo storico sociologo e docente ravennate

È scomparso a 84 anni lo storico sociologo e docente ravennate Ivano Spano. Nato a Ravenna, Spano ha dedicato gran parte della sua carriera accademica all’università di Padova. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e istituzioni del mondo universitario e politico. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali dell’ateneo e da rappresentanti delle istituzioni locali.

Nato a Ravenna, Ivano Spano è stato a lungo docente universitario a Padova, dove fu anche tra i fondatori del movimento dei Verdi Se ne è andato all’età di 84 anni Ivano Spano. Pur essendo nato a Ravenna, Spano ha trascorso la maggior parte della sua vita professionale a Padova. Proprio nell’Ateneo patavino, infatti, ha costruito la sua carriera accademica, lavorando come professore associato di Sociologia. Fu anche uno dei fondatori del movimento dei Verdi nella città veneta. La sua formazione culturale affonda le radici negli anni Settanta, nel clima della facoltà di Sociologia di Trento. In quel periodo si è confrontato con personalità come Marco Boato, Raffaele Morelli e Renato Curcio, colui che poco tempo dopo avrebbe fondato le Brigate Rosse. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

