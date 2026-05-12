Il coraggio oltre il dovere | la storia di Silver Sirotti chiude il progetto Idee in cammino
Venerdì 15 maggio, alle 17, si svolgerà l'ultimo evento del Progetto "Idee in cammino 1986-2026", promosso dall'associazione Aurora (corso Garibaldi, 80). Si parlerà della strage neofascista del treno Italicus avvenuta il 4 agosto del 1974, che costò la vita a 13 persone. Una di esse fu Silver.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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