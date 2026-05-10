La piccola Frida racconta la storia di Silver Sirotti in Senato L’emozione e la stretta di mano con Mattarella
Sabato mattina si è svolta a Forlì una cerimonia dedicata alla memoria delle vittime. Durante l’evento, la piccola Frida ha condiviso il ricordo di Silver Sirotti, raccontando la sua storia in Senato. Dopo il discorso, è avvenuto uno scambio di stretta di mano con il presidente della Repubblica. La cerimonia ha coinvolto diversi presenti e si è conclusa con un momento di raccoglimento.
Forlì, 10 maggio 2026 - Si è svolta sabato mattina - giornata della memoria delle vittime del terrorismo - presso il Senato della Repubblica la cerimonia di premiazione del concorso nazionale Tracce di memoria, durante la quale la classe quarta della scuola primaria Matteotti di Forlì, dell’Istituto Comprensivo 7 Carmen Silvestroni, ha conquistato il primo posto nella categoria 'elementari' con il progetto dal titolo Il treno della scelta. https:www.ilrestodelcarlino.itvideola-piccola-frida-racconta-la-storia-di-silver-sirotti-in-senato-lunghi-applausi-l1kggtyb https:www.ilrestodelcarlino.itforlicronacafesta-mamma-storia-mirela-guido-bus-mia-figlia-u6uyxyo1 Chi era il giovane ferroviere forlivese .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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