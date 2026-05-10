La piccola Frida racconta la storia di Silver Sirotti in Senato L’emozione e la stretta di mano con Mattarella

Sabato mattina si è svolta a Forlì una cerimonia dedicata alla memoria delle vittime. Durante l’evento, la piccola Frida ha condiviso il ricordo di Silver Sirotti, raccontando la sua storia in Senato. Dopo il discorso, è avvenuto uno scambio di stretta di mano con il presidente della Repubblica. La cerimonia ha coinvolto diversi presenti e si è conclusa con un momento di raccoglimento.

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