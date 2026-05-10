Ricordo di Silver Sirotti Frida emoziona il Senato davanti al Presidente della Repubblica

Nel corso della Giornata del ricordo, l’aula del Senato ha reso omaggio a Silver Sirotti, figura considerata un eroe forlivese. La commemorazione si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica e dei presidenti di Senato e Camera. Durante l’evento, Frida ha emozionato i presenti con un discorso, mentre quasi trenta secondi di applausi hanno accompagnato la cerimonia.

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