Ricordo di Silver Sirotti Frida emoziona il Senato davanti al Presidente della Repubblica
Nel corso della Giornata del ricordo, l’aula del Senato ha reso omaggio a Silver Sirotti, figura considerata un eroe forlivese. La commemorazione si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica e dei presidenti di Senato e Camera. Durante l’evento, Frida ha emozionato i presenti con un discorso, mentre quasi trenta secondi di applausi hanno accompagnato la cerimonia.
Quasi 30 secondi di applausi hanno accompagnato, nell’aula del Senato della Repubblica, la commemorazione dedicata a Silver Sirotti, l’eroe forlivese ricordato alla presenza del Presidente della Repubblica e dei presidenti di Senato e Camera, in occasione della Giornata del ricordo di tutte le.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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