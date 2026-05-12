Il condominio in fiamme 83 evacuati | si indaga sull’ipotesi del dolo

Nella notte tra l’11 e il 12 maggio 2026, un incendio si è sviluppato in un condominio di Bolzano, in via Milano, portando all’evacuazione di 83 persone. Le autorità stanno indagando sull’origine del rogo, con l’ipotesi del dolo che al momento sembra la più accreditata. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Sembrerebbe doloso, almeno per il momento, l’incendio divampato nella notte tra l’11 e il 12 maggio 2026 in un condominio di Bolzano, in via Milano.I dettagli sulle esatte dinamiche dei fatti e sulle cause che hanno fatto scoppiare il rogo non sono ancora stati resi noti e sono tuttora al vaglio.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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