Il concerto ad Amelia e poi il clavicembalo sparisce | Aiutateci a ritrovarlo
Domenica pomeriggio un clavicembalo è stato rubato a Roma, subito dopo un concerto al Teatro Sociale di Amelia. Le persone coinvolte hanno pubblicato un appello sui social network per chiedere aiuto nel ritrovare lo strumento. L’evento ha attirato l’attenzione di chi ha assistito alla serata e di chi si trova nelle vicinanze, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sul furto.
Appello social per ritrovare un clavicembalo rubato domenica pomeriggio a Roma dopo un concerto al Teatro Sociale di Amelia.A rilanciare la notizia è la pagina social dei Furiosi Affetti, orchestra barocca che è stata protagonista di un pomeriggio musicale nel settecentesco teatro della città.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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