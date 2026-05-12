Il concerto ad Amelia e poi il clavicembalo sparisce | Aiutateci a ritrovarlo

Domenica pomeriggio un clavicembalo è stato rubato a Roma, subito dopo un concerto al Teatro Sociale di Amelia. Le persone coinvolte hanno pubblicato un appello sui social network per chiedere aiuto nel ritrovare lo strumento. L’evento ha attirato l’attenzione di chi ha assistito alla serata e di chi si trova nelle vicinanze, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sul furto.

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