Sabato 28 febbraio, alle 17, al Conservatorio Cantelli di Novara è in programma un nuovo Concerto del Sabato. Sul palco dell'auditorium tastiere nel tempo con Valeria Aiazzi e Gioele Cantalovo. Prima il pianoforte, Schumann, 4 Klavierstücke op. 32, Brahms, Rapsodia op. 79 n. 2, Szymanowski, Preludi op. 1 n. 1, 2, 7, 8. Quindi clavicembalofortepiano con i Bach: Johann Sebastian, Fantasia in la minore, Johann Christian, Sonata V dall’op. 17, Wilhelm Friedemann, Fantasia in mi minore e Carl Philipp Emanuel, Sonata VI dalle Sei Sonate WQ52. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Nuovo Concerto del Sabato al conservatorio con la "sfida musicale" tra chitarra e pianoforteSabato 21 febbraio, alle 17, arriva un nuovo Concerto del Sabato al Conservatorio Cantelli di Novara.

Temi più discussi: Memc Global Wafers, a Novara la valle del silicio compie cinquant’anni: Pronto il nuovo polo; A Novara un nuovo Concerto del Sabato con pianoforte e clavicembalo; Muri Liberi; In Italia non c'è un aumento di violenza tra i giovani, non siamo gli USA. Ma docenti e genitori siano un presidio. INTERVISTA a Daniele Novara.

Action apre a Novara: 300 nuovi posti di lavoro con il primo centro di distribuzione in ItaliaAction apre a Novara il primo centro di distribuzione in Italia: 57.000 mq, fino a 270 negozi riforniti e 300 nuovi posti di lavoro ... quotidianopiemontese.it

Nuovo sistema di navigazione elettromagnetico Spin Drive. Aou di Novara primo ospedale pubblico in Europea ad adottarloLa navigazione endobronchiale permette di superare i limiti della broncoscopia convenzionale e di fatto fornisce un’alternativa alle manovre diagnostiche più invasive, risparmiando interventi ... quotidianosanita.it

A Novara un nuovo modello che integra scuola, ITS e imprese. Questo modello consente di entrare nel mondo del lavoro, iscriversi all’università o proseguire con l’ITS Academy per il diploma di tecnico superiore. Scopri di più x.com

Novara di nuovo in scena al "Silvio Piola" dopo la vittoriosa trasferta di Trieste vinta per uno a zero contro la Triestina. Avversario di giornata, la Giana Erminio dei fratelli Espinal. Contro i lombardi torneranno a disposizione di Dossena sia Basso che Khailoti. E - facebook.com facebook