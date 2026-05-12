Il presidente del Como ha annunciato i piani futuri del club, includendo un restyling dello stadio e una strategia dedicata ai giovani calciatori. Tra i punti principali ci sono anche la gestione del caso Nico Paz e l’obiettivo di mantenere la posizione europea. Il progetto del club ha visto un rapido sviluppo, portandolo a qualificarsi per le competizioni continentali per la prima volta nella sua storia.

Cardinale dice stop! Il numero uno del Milan è deluso: dirigenti e progetto, tutti sotto esame! Lautaro Martinez resta all’Inter, ne siete proprio sicuri? Pressing totale sul Toro Fiorentina, risolto il contratto di Lamptey: addio dopo appena due presenze! Il comunicato Malagò pronto per la FIGC: ieri l’incontro con la Meloni, ora la candidatura ufficiale! Le prossime mosse Roma Lazio, resta il nodo orario: non è ancora detto che si giocherà...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra nuovo Sinigaglia e sostenibilità. Le sue parole

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