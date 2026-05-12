Il Como si prende l’Europa | il piano di Suwarso tra nuovo Sinigaglia e sostenibilità Le sue parole

Da calcionews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Como ha annunciato i piani futuri del club, includendo un restyling dello stadio e una strategia dedicata ai giovani calciatori. Tra i punti principali ci sono anche la gestione del caso Nico Paz e l’obiettivo di mantenere la posizione europea. Il progetto del club ha visto un rapido sviluppo, portandolo a qualificarsi per le competizioni continentali per la prima volta nella sua storia.

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