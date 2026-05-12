Il colpaccio a Genova Monza buona la prima

A Genova si è verificato un colpo importante, mentre a Monza la squadra ha ottenuto una vittoria nella sua prima partita. Durante la stagione, la squadra ha avuto alcune difficoltà contro avversari più accessibili, ma si è dimostrata molto competitiva contro avversari di livello superiore. Le partite contro le grandi formazioni sono risultate spesso decisive, confermando le capacità della squadra di affrontare sfide di alto livello.

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Ha accusato durante la stagione qualche battuta a vuoto con le rivali abbordabili, ma con le grandi è stato quasi sempre letale. Una regola che il Nuoto Club Monza ha imposto anche al San Giorgio Waterpolo di Genova, vincitore del Girone 1, battuto per 12-14 nell’andata della semifinale playoff per la promozione in serie A2. Un obiettivo che il settebello monzese, quarto classificato nel Girone 2, non ha mai raggiunto. Monza, per completare l’operazione, dovrà aggiudicarsi anche gara 2 in programma domani alle 21 al Centro natatorio Pia Grande di via Murri. Se la formazione ligure dovesse rimettere il punteggio in parità, si andrebbe a gara 3, prevista sabato al Crociera Stadium di Genova.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il colpaccio a Genova. Monza, buona la prima ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: SuperEnalotto, a Genova un '5' da 27mila euro. Sfiorato il colpaccio: ecco dove Leggi anche: Monza, che colpaccio. Valdagno al tappeto Argomenti più discussi: Il colpaccio a Genova. Monza, buona la prima; SuperEnalotto, a Genova un '5' da 27mila euro. Sfiorato il colpaccio: ecco dove; Terza Categoria Genova. Colpo esterno per l'ANPI Marassi Quezzi: CEP sconfitto 3 a 2; Liguria, tutti pazzi per il jackpot. SuperEnalotto, a Genova un '5' da 27mila euro. Sfiorato il colpaccio: ecco doveLa fortuna bacia Genova al SuperEnalotto. In occasione dell'ultima estrazione, martedì 5 maggio 2026, è stato sfiorato il colpaccio da ‘6’, ma un fortunato giocatore ha comunque azzeccato un ‘5’ da ... genovatoday.it