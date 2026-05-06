SuperEnalotto a Genova un ' 5' da 27mila euro Sfiorato il colpaccio | ecco dove

A Genova un giocatore ha vinto oltre 27mila euro con un '5' al SuperEnalotto durante l'estrazione di martedì 5 maggio 2026. La sestina vincente non è stata centrata, ma è stato sfiorato il colpaccio con un '6'. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali, senza dettagli sulla località esatta della giocata o sull'identità del vincitore.

La fortuna bacia Genova al SuperEnalotto. In occasione dell'ultima estrazione, martedì 5 maggio 2026, è stato sfiorato il colpaccio da ‘6’, ma un fortunato giocatore ha comunque azzeccato un ‘5’ da oltre 27mila euro, una consolazione non certo magra. La schedina vincente è stata giocata al bar di.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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