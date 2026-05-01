Monza che colpaccio Valdagno al tappeto

L'Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar ha ottenuto una vittoria importante contro Valdagno, che potrebbe permettere alla squadra di superare i quarti di finale dei playoff. Ora l’obiettivo è vincere anche la prossima sfida per qualificarsi alle semifinali, dove quasi certamente incontrerà il Trissino. La squadra ha dimostrato determinazione e ha conquistato un risultato che apre nuove possibilità nel torneo.

Un’impresa è stata compiuta, ora bisognerà farne un’altra. Quella che permetterebbe all’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar di scavalcare i quarti di finale playoff e affrontare, quasi certamente, il Trissino in semifinale. L’appuntamento è fissato a domenica alle 18 al PalaSomaschini di Seregno: allora la squadra allenata da Ivan Jaquierz si ritroverà di fronte il Why Sport Valdagno, in gara 1 piegato per 2-3. In campionato Monza era stata battuta per 4-1. Un’altra affermazione biancorossazzurra chiuderebbe il conto. Se invece Valdagno riuscisse a tornare in parità, la qualificazione sarebbe decisa in gara 3, in calendario mercoledì 6 maggio ancora al PalaLido di Valdagno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, che colpaccio. Valdagno al tappeto Notizie correlate Monza, scattano i playoff: caccia al colpo contro il ValdagnoI risultati della stagione regolare non sono utili per indicare la favorita: all’andata l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar si prese i tre... Colpaccio del Gallo, decide la rete di Berto. Centese al tappeto, superata dal ValsettaGallo 2 Centese 1 GALLO: Barbieri, Vitali, Tucci, Mangherini, Sorrentino, Coraini, Fratti (18’ st Dovesi), Nyezhentsev, Berto (16’ st Mezzadri),... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Monza, che colpaccio. Valdagno al tappeto; Hockey pista: colpaccio Monza a Valdagno! Espugnato il Pala Lido; Flottilla, presidio davanti alla prefettura di Milano. Monza, che colpaccio. Valdagno al tappetoUn’impresa è stata compiuta, ora bisognerà farne un’altra. Quella che permetterebbe all’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar di scavalcare i ... ilgiorno.it Monza, scattano i playoff: caccia al colpo contro il ValdagnoI risultati della stagione regolare non sono utili per indicare la favorita: all’andata l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar si ... ilgiorno.it Gestione raccolta differenziata 1' maggio Su telegram https://t.me/monzapulita - facebook.com facebook L’ortopedico Manzini assolto a Monza per il “sistema protesi”: la sentenza a 9 anni dall’inchiesta milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com