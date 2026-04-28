Harry Potter non è l'unica amatissima saga fantasy che ha raggiunto le sale dal 2001 e ora ritorna Anche la popolarissima trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson si riaffaccia dopo più di due decenni da quando ha sbancato i botteghini, ha conquistato qualche Oscar e si è radicata nella psiche dei millennial, la Warner Brothers sta per tornare nella Terra di Mezzo. L'aveva già annunciato nel febbraio del 2023. Lo studio avrebbe prodotto diversi nuovi film basati sul materiale di J.R.R. Tolkien. Poi, la scorsa settimana, al CinemaCon di Las Vegas, il mondo ha potuto dare una prima occhiata a ciò che sarà davvero. Ecco tutto quello che sappiamo finora sulla nuova serie di film su Il Signore degli Anelli.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosa sappiamo su Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, che avrà un nuovo Aragorn

The Hunt For Gollum Movie Is A Terrible Idea

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