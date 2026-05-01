In questa giornata dedicata ai diritti dei lavoratori, si osserva una nuova tendenza tra i giovani che cercano un'occupazione. Si tratta di una pratica chiamata doomjobbing, che si manifesta attraverso la ricerca di lavoro in modo disperato e spesso senza successo. Molti di loro, già impiegati in ruoli poco pagati e insoddisfacenti, continuano a cercare alternative senza trovare risposte concrete.

Niente rende meglio il clima di questo Primo maggio della nuova tendenza dilagante fra i giovani in cerca di lavoro – anche se magari un lavoro ce l’hanno già, malpagato e insoddisfacente come sono spesso i primi impieghi. Si chiama doomjobbing, e se fa venire in mente il doomscrolling, cioè l’immersione morbosa nel flusso di cattive notizie ammannite dalla Rete, una ragione c’è: consiste nell’applicazione dello stesso principio alla ricerca di lavoro. Il neologismo inventato da una ragazzina americana. Il termine, a quanto pare, è una creazione estemporanea di una sveglissima ragazzina americana di otto anni, che vedeva il padre, appena licenziato, passare inutilmente ore e ore su LinkedIn.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Doomjobbing, la svilente ricerca del lavoro che spiega il clima di questo Primo maggio

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