Lotta al clima che cambia | Parchi urbani diffusi per una Milano resistente | Città verde dei 15 minuti

Milano si impegna nella lotta ai cambiamenti climatici promuovendo l’installazione di parchi urbani diffusi e iniziative per rendere la città più verde e resiliente. Sono stati individuati spazi pubblici e piazze che, fino a ora, non sono riusciti a uscire dalla loro funzione tradizionale. L’obiettivo è creare un modello di città in cui i servizi siano raggiungibili in 15 minuti a piedi o in bicicletta.

"Abbiamo tante piazze a Milano e spazi pubblici che non riescono a uscire dalla logica della città di pietra: Milano è una città molto compressa ma, nella lotta al cambiamento climatico, diventa strategico trovare qualsiasi ritaglio, area che deve cambiare funzione o vuoto urbano e lavorare lì, creando piccoli parchi permeabili". Così Luca Manzocchi, architetto paesaggista e socio dello studio Parcnouveau, inquadra la sfida. Come rendere Milano più resistente a caldo e piogge torrenziali? "Trovando lo spazio necessario, distribuito su tutta la città, che permetta azioni in tal senso, sia per migliorare il comfort urbano sia nella lotta alle conseguenze del cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lotta al clima che cambia: "Parchi urbani diffusi per una Milano resistente: Città (verde) dei 15 minuti" Articoli correlati Per una città sempre più verde : "Piantati 1.418 alberi in un inverno. Crescono parchi e patrimonio"Il Comune nei primi tre mesi dell’anno ha piantato 1418 nuovi alberi a fronte di 25 piante rimosse nello stesso periodo. Pulizia e manutenzione dei parchi urbani, al via il progetto per minori in procedimenti penaliNella mattinata di oggi, nella Villa Pacini, prenderanno il via le attività di pubblica utilità che coinvolgeranno minori sottoposti a procedimenti... Contenuti e approfondimenti su Lotta al clima che cambia Parchi urbani... Temi più discussi: Lotta al clima che cambia: Parchi urbani diffusi per una Milano resistente: Città (verde) dei 15 minuti; Le nonne per il clima: un viaggio che scalda il cuore e accende la lotta (DI e. fORTE); Napoli rafforza il proprio impegno per il clima: l’Amministrazione porta l’esperienza del PAESC al meeting internazionale ICARIA di Barcellona; Le chiese del Sud globale: cambiare rotta nella lotta alla crisi climatica. Le nonne per il clima: un viaggio che scalda il cuore e accende la lottaL'ANGOLO DEI BLOGGER. Nel 2024 la loro perseveranza ha trovato un riconoscimento storico: la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha stabilito che proteggere le persone dagli effetti letali del cambiam ... msn.com L'editoriale/ Il realismo che serve nella lotta sul climaSono trascorsi dieci anni dalla Conferenza sul clima di Parigi che fissava l'asticella dell'aumento delle temperature ben al di sotto i 2 gradi centigradi, preferibilmente entro 1,5 gradi. Solo in ... ilmessaggero.it Manifestazione dei lavoratori: "Da qui la lotta per invertire il declino". Sospese le nuove Alfa elettriche Leggi l'articolo #Stellantis facebook Ranking UEFA, lotta per il quinto posto in @ChampionsLeague: l'Italia è quarta x.com