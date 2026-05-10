Il cigno nero a Manfredonia | foto di Nicola Muscatiello

Da ilsipontino.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cigno nero è stato avvistato a Manfredonia, come documentato nelle fotografie scattate da Nicola Muscatiello. L'evento ha attirato l'attenzione di residenti e appassionati di natura, che hanno condiviso le immagini sui social media. La presenza di questo uccello raro nel territorio locale ha suscitato curiosità tra gli abitanti, che hanno osservato il volatile nelle acque della zona.

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