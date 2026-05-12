La Pallavolo Futura ha raggiunto la salvezza dopo la sconfitta per 3-0 contro la capolista Pallavolo Liguria nell'ultima giornata di serie C maschile. La partita si è conclusa con i parziali di 21-25, 21-25 e 22-25, ma nonostante il risultato, la squadra ha mantenuto la categoria. Nel frattempo, la Mulattieri ha concluso l'anno con una vittoria, senza ulteriori dettagli sul risultato.

Obiettivo salvezza centrato per la Pallavolo Futura che, pur perdendo 3-0 (21-2521-2522-25) nell’ultimo turno di serie C maschile contro la capolista Pallavolo Liguria riesce a mantenere la categoria. "Con Giannarelli indisponibile per un virus - spiega coach Marco Senesi - abbiamo dovuto rimischiare le carte. Non è stata una buona partita perché probabilmente sentivano il peso del turno precedente. Ne è venuta fuori una prestazione sottotono. È stato un anno difficile, ma non negativo perché i ragazzi non hanno mai mollato". Per la cronaca Sisti al palleggio e Bandiera opposto, Fregoso e Klun schiacciatori, Iani e Sinagra al centro e Franceschini libero.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Ceparana sconfitto e felice: è salvezza. La Mulattieri termina l’anno con una vittoria

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