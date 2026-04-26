Fiorentina altro passo verso la salvezza | col Sassuolo termina 0-0 viola a +9 dalla zona rossa

La Fiorentina e il Sassuolo si sono affrontati al Franchi in un match senza reti, conclusosi 0-0. La squadra di casa ha mantenuto il possesso palla per gran parte dell'incontro, ma non è riuscita a trovare il gol. Con questo risultato, la Fiorentina si trova a più nove punti dalla zona retrocessione, mentre il Sassuolo non ha inciso in attacco. La partita ha mostrato un dominio territoriale viola, ma poche occasioni da rete.

Un punto che muove la classifica ma non scalda il cuore. Al Franchi la Fiorentina non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo, al termine di una gara dominata a lungo sul piano del gioco ma segnata da un limite ormai evidente: la scarsa concretezza sotto porta. I viola salgono così a quota 37 punti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Fiorentina verso Sassuolo tra palestra e campo Notizie correlate Leggi anche: Fiorentina, salvezza più vicina: col Lecce è 1-1, viola a +8 dalla zona rossa Fiorentina-Sassuolo 0-0, i viola a +9 sulla zona retrocessioneFinisce senza reti la sfida del ‘Franchi’ tra Fiorentina e Sassuolo, gara valida per la 34?? giornata di Serie A. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lecce-Fiorentina 1-1: i viola segnano, soffrono e si avvicinano al traguardo; Fiorentina - Sassuolo; Lecce-Fiorentina 1-1, pagelle e tabellino: Cheddira irritante, Tiago Gabriel svetta, Ndour in ritardo, Harrison 'magico'; Inter, altro passo verso lo scudetto: 3-0 al Cagliari e +12 sul Napoli. Serie A, punto d’oro per la Fiorentina: 0-0 col Sassuolo e salvezza più vicinaLa Fiorentina fa un altro piccolo passo verso la salvezza. La squadra di Vanoli esce dal Franchi, imbattuta: 0-0 contro il Sassuolo e altro punto guadagnato. Ora si ritrova a +9 sulla Cremonese. Il ma ... forzaroma.info Fiorentina, avanti piano ma il traguardo salvezza è sempre più vicinoLa Fiorentina pareggia ancora, muove un altro (piccolo) passo in classifica, si porta a + 9 sulla Cremonese (terzultima) e con sole quattro giornate ancora in calendario vede ormai lo striscione del t ... corrierefiorentino.corriere.it Lui è Riccardo Braschi, ha 19 anni, è l'attaccante titolare della Fiorentina Primavera con cui ha segnato 17 gol in 26 presenze (2° nella classifica marcatori in Primavera 1), è stato convocato in prima squadra per Fiorentina-Sassuolo viste le assenze delle due - facebook.com facebook Fiorentina e Sassuolo si dividono la posta in palio Per la viola un altro piccolo passo verso la salvezza #FiorentinaSassuolo #SerieAEnilive #DAZNBetClub #DAZN x.com