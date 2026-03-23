Prima categoria Il BruBorg sorprende il Lerici Riccò e Ceparana colpi salvezza

Nella ventiquattresima giornata del girone D di prima categoria spicca la grande prova del Bru.Borg. che grazie ad una doppietta di Gavini batte per 2-0 al ‘Colombo’ di Beverino il blasonato Lerici che scivola così dal quarto al quinto posto in classifica. Il team di Valter Lunghi fa, invece, un passo importante agganciando al terz’ultimo posto il Segesta. Il quale pareggia 2-2 al ‘Sivori’ di Sestri Levante rimontando due gol al Calcio Popolare Spezia che spreca il doppio vantaggio ottenuto grazie alle marcature di Portoghese e Pannone. Sestresi che recuperano grazie alle segnature di Remilli e Carluccio con un contestato rigore nel finale. Vittoria fondamentale in chiave salvezza del Riccò Le Rondini che batte al Tanca con un pirotecnico 5-3 il Marolacquasanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Il Bru.Borg sorprende il Lerici. Riccò e Ceparana, colpi salvezza

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