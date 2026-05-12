Il centrosinistra scopre i reel | Bersani parla al telefono come un babbo su WhatsApp Ceccarelli prova a salvare la situazione

Il centrosinistra di Arezzo sta sperimentando nuovi metodi di comunicazione rivolti ai giovani, tra cui l'uso dei reel sui social media. Un dirigente politico si è mostrato mentre parlava al telefono in un video condiviso online, suscitando commenti ironici. Un altro esponente ha cercato di intervenire per sistemare la situazione, mentre sui social circolano immagini e clip che mostrano gli sforzi del partito di adattarsi alle nuove tendenze digitali.

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AREZZO – Nel disperato tentativo di conquistare i giovani, il centrosinistra aretino avrebbe deciso di buttarsi definitivamente sui social moderni, anche se con la stessa naturalezza di uno zio che cerca di fare il moonwalk alla cresima. Protagonisti del reel pubblicato in queste ore sono Vincenzo Ceccarelli e Pier Luigi Bersani, impegnati in un dialogo motivazionale che sembra girato da due persone appena uscite vive da una lotta con il bluetooth dell’auto. “Allora Pierluigi andiamo a vincere queste elezioni”, dice Ceccarelli con l’entusiasmo di chi ha appena imparato dove si schiaccia REC. “Ah voglio vedere, mi hai fatto fare il viaggio per niente”, risponde Bersani, visibilmente spaesato ma comunque più sciolto di un sessantenne medio davanti alla fotocamera frontale.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Il centrosinistra scopre i reel: Bersani parla al telefono come un babbo su WhatsApp, Ceccarelli prova a salvare la situazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calciomercato, il Napoli prova il sorpasso al Milan su Gila: la situazione attualeIl Milan è da tempo alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare il proprio reparto arretrato nella sessione estiva di calciomercato. “Arezzo torna Comunità”: Pier Luigi Bersani a colloquio con Vincenzo CeccarelliArezzo, 6 maggio 2026 – Lunedì 11 maggio, alle 21, Piazza Sant’Agostino ospiterà l’incontro “Arezzo torna Comunità”.