Arezzo torna Comunità | Pier Luigi Bersani a colloquio con Vincenzo Ceccarelli

Lunedì 11 maggio alle 21, Piazza Sant’Agostino sarà teatro dell’incontro intitolato “Arezzo torna Comunità”. L’evento è organizzato per discutere temi legati alla coesione sociale e al coinvolgimento della cittadinanza. Tra i partecipanti figurano figure politiche e rappresentanti locali, pronti a confrontarsi su iniziative e proposte per la città. La serata si inserisce in un calendario di incontri dedicati alla vita comunitaria e alle future strategie di sviluppo.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Lunedì 11 maggio, alle 21, Piazza Sant’Agostino ospiterà l’incontro “Arezzo torna Comunità”. Protagonista della serata sarà Pier Luigi Bersani, che dialogherà con il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Vincenzo Ceccarelli. L’evento, che vedrà protagonista l’ex ministro e segretario del Pd, nasce dalla volontà condivisa di ragionare sulle "impronte" che la buona politica deve lasciare sul territorio: partecipazione, cura delle persone e delle cose e una visione di sviluppo che non lasci indietro nessuno. “Avere Pier Luigi Bersani con noi significa avere l’interlocutore ideale per parlare di una politica che torna a camminare tra la gente,” dichiara Vincenzo Ceccarelli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Arezzo torna Comunità”: Pier Luigi Bersani a colloquio con Vincenzo Ceccarelli Notizie correlate Referendum Giustizia: il 2 marzo incontro con Pier Luigi BersaniNell'ambito della campagna promossa dal Comitato provinciale per il NO, lo Spi porta a Parma Pier Luigi Bersani che, in dialogo con la giornalista de...