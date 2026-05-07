Sul fronte del calciomercato, il difensore della Lazio è da tempo nel mirino del Milan, che cerca un rinforzo per la linea arretrata. Tuttavia, nelle ultime settimane si è intensificata anche l’attenzione da parte del Napoli, che sta cercando di inserirsi nella trattativa. Gila, nato nel 2000, rappresenta un interesse condiviso tra le due squadre di Serie A, con il club partenopeo che ha manifestato un deciso interesse.

Il Milan è da tempo alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare il proprio reparto arretrato nella sessione estiva di calciomercato. Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha chiesto - come ormai noto - che arrivino soprattutto elementi di esperienza per innalzare il tasso qualitativo dell'organico a sua disposizione. Ma anche e soprattutto in termini di leadership. Come vi raccontiamo ormai da settimane, l'obiettivo principale del Milan per la difesa è Mario Gila, classe 2000, centrale iberico della Lazio presieduta da Claudio Lotito. Il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, ha avuto già vari contatti con...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Napoli prova il sorpasso al Milan su Gila: la situazione attuale

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