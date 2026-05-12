il centrodestra si fa male da solo

Dopo la sconfitta al referendum, il centrodestra si trova ad affrontare una fase difficile, con segnali di divisione all’interno della coalizione. Le conseguenze di questo risultato sembrano aver portato a un rafforzamento della posizione della sinistra, che ora si prepara a gestire l’amministrazione del Paese e le questioni legate al Quirinale. La situazione politica appare in evoluzione, con tensioni che sembrano accentuarsi.

Dopo la batosta del referendum, la maggioranza sembra intenzionata a riconsegnare il Paese e il Colle alla sinistra. La parentesi delle liti continue tra alleati e delle dimissioni a catena va chiusa al più presto. Dal referendum sulla giustizia in poi sembra quasi che il centrodestra le stia provando tutte per farsi del male. Non passa giorno, infatti, che la maggioranza non si inventi qualche guaio e quando non le riesce di farlo ci sono alcuni suoi esponenti che si prendono la briga di accreditare una futura sconfitta. Lasciamo perdere il repulisti dopo la batosta del 23 marzo: l’uscita di alcuni esponenti di governo che rischiavano di mettere in serio imbarazzo Palazzo Chigi ci poteva anche stare, ma a patto poi che si serrassero i ranghi e si procedesse compatti verso il resto della legislatura.🔗 Leggi su Laverita.info

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