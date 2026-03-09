Calhanoglu si è infortunato di nuovo durante l’allenamento, questa volta a causa di un risentimento agli adduttori. L’incidente avviene dopo un episodio simile avvenuto recentemente a Napoli, confermando una serie di problemi fisici ricorrenti per il calciatore. La società ha comunicato che sarà monitorato nelle prossime settimane, senza ancora indicare una data di rientro.

Attenzione alla parola risentimento, per l'Inter è una cosa seria: Lautaro aveva un risentimento ed è fermo in campionato dal 14 febbraio Db Milano 23112025 - campionato di calcio serie A Inter-Milan foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Hakan Calhanoglu Calhanoglu si è fatto male un’altra volta. Il centrocampista turco, probabilmente alla fine della sua esperienza interista, entra ed esce dall’infermeria di Appiano Gentile. Era appena stato dimesso. Ieri non ha giocato il derby, è rimasto in panchina. E stamattina gli hanno diagnosticato un risentimento muscolare agli adduttori. Attenzione però, per l’Inter risentimento è come se fosse uno stiramento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Calhanoglu si fa male un’altra volta (quindi non succede solo a Napoli): risentimento agli adduttori

