Il centrodestra litiga | così si fa male

Il centrodestra si trova ad affrontare tensioni interne che coinvolgono diversi esponenti e partiti. A Milano, il leader di un partito ha annunciato il sostegno a un candidato sindaco, mentre altri membri preferiscono decidere a livello locale o si schierano con forze civiche. Nel frattempo, un partito manifesta chiaramente opposizione verso un alleato del centrodestra, accentuando le divisioni già presenti all’interno del blocco politico.

A Milano Ignazio La Russa lancia Maurizio Lupi sindaco, Massimiliano Romeo nicchia («Decidiamo qui, non a Roma»), Antonio Tajani di traverso («Sosteniamo i civici») e Forza Italia manifesta «contro» il Carroccio. Ripartono pure gli scontri sulle nomine pubbliche: altro che Quirinale, qui si rischia. Dopo la batosta del referendum sulla giustizia il centrodestra avrebbe bisogno di dimostrarsi unito, per prepararsi il meglio possibile alle elezioni del 2027. Invece, a quanto pare, i partiti che compongono la coalizione fanno di tutto per dare la sensazione di correre ciascuno per conto proprio. E pure di dover sistemare nuove e passate rivalità.🔗 Leggi su Laverita.info

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Giorgia Meloni commenta la vittoria del No al referendum giustizia

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