Il centrodestra si dice favorevole a una revisione della legge elettorale basata sul sistema proporzionale e ha annunciato la volontà di coinvolgere le opposizioni in un confronto. Nei prossimi giorni, i capigruppo alla Camera dei deputati del fronte di governo contatteranno i rappresentanti dell’opposizione per avviare un dialogo su questa proposta. La discussione riguarda un possibile cambiamento nel sistema di voto, con l’obiettivo di trovare un'intesa.

Sulla nuova legge elettorale proporzionale "la maggioranza è pronta ad avviare il confronto con le opposizioni, nelle prossime ore i capigruppo alla Camera dei deputati del centrodestra contatteranno quelli dell'opposizione per avviare il tavolo di confronto". È questo il messaggio che esce dal vertice di stasera con Meloni, Tajani e Salvini a Palazzo Chigi, che - assicurano - non è entrato nei dettagli della riforma, lasciando fuori dal tavolo le limature al testo presentato in Parlamento. Piuttosto la premier Meloni, nel confronto con le forze che sostengono il governo, con FI, Lega e NM, rappresentate dai leader Tajani, Salvini e Lupi, avrebbe insistito per coinvolgere le opposizioni sulla nuova legge.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il centrodestra vuole il proporzionale ma cerca dialogo: Meloni apre alle opposizioni

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