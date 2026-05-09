Attenzione | rischi da fentanil per visitatori della Coppa del Mondo negli Stati Uniti
Durante la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, sono stati segnalati rischi legati all’esposizione a droghe contaminanti, in particolare al fentanil. Le autorità hanno avvisato i visitatori di possibili pericoli associati all’assunzione di sostanze non controllate o provenienti da fonti sconosciute. Si raccomanda prudenza e attenzione nel gestire eventuali sostanze trovate o acquistate durante l’evento.
"> Attenzione ai visitatori della Coppa del Mondo: rischio di droghe contaminanti. Le autorità statunitensi hanno lanciato un allerta cruciale per tutti i visitatori che si preparano a partecipare alla Coppa del Mondo. Con l’arrivo di spettatori da tutto il mondo, cresce la preoccupazione relativa all’uso di droghe ricreative, in particolare quelle che potrebbero essere contaminate da fentanyl, un potente oppioide sintetico. Le sostanze adulterate possono portare a overdose fatali, ed è essenziale che tutti siano informati sui pericoli. Il fentanyl è noto per la sua potenza, essendo circa 50 volte più forte della morfina e 100 volte più forte dell’eroina.🔗 Leggi su Napolipiu.com
Homeless in America 2025: Fentanyl trap homelessness on the streets! | Documentary
Notizie correlate
"Hanno assassinato il nostro leader": Teheran dice no alla Coppa del Mondo negli Stati UnitiIl ministro dello sport iraniano Ahmad Donyamali ha escluso la partecipazione della nazionale maschile ai Mondiali di quest'anno negli Stati Uniti a...
Carlo III negli Stati Uniti: la posta in gioco della visita tra rischi e opportunità(Adnkronos) – "Alti rischi, con una posta in gioco elevata e grandi opportunità".