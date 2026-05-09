Attenzione | rischi da fentanil per visitatori della Coppa del Mondo negli Stati Uniti

Durante la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, sono stati segnalati rischi legati all’esposizione a droghe contaminanti, in particolare al fentanil. Le autorità hanno avvisato i visitatori di possibili pericoli associati all’assunzione di sostanze non controllate o provenienti da fonti sconosciute. Si raccomanda prudenza e attenzione nel gestire eventuali sostanze trovate o acquistate durante l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui