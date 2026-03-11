Hanno assassinato il nostro leader | Teheran dice no alla Coppa del Mondo negli Stati Uniti

Il ministro dello sport iraniano ha annunciato che la nazionale maschile non parteciperà ai Mondiali negli Stati Uniti quest'anno, a causa del conflitto in corso tra i due paesi. La decisione è stata comunicata in seguito alle tensioni diplomatiche e alle restrizioni imposte dalle autorità iraniane. La partecipazione alla competizione internazionale è stata ufficialmente esclusa, senza ulteriori dettagli sulla possibilità di future selezioni.

Il ministro dello sport iraniano Ahmad Donyamali ha escluso la partecipazione della nazionale maschile ai Mondiali di quest'anno negli Stati Uniti a causa della guerra in corso. Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto attacchi aerei contro l'Iran dal 28 febbraio, durante i quali è stato ucciso il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. "Da quando questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non ci sono più le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo", ha dichiarato Donyamali in un'intervista televisiva. "A causa delle misure dolose adottate contro l'Iran, ci sono state imposte due guerre nel giro di otto o nove mesi, e diverse migliaia di nostri connazionali sono stati uccisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

