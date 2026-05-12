Il centro Pavone continuerà a essere operativo almeno fino alla fine dell’anno scolastico. Questa decisione permette agli studenti attualmente accolti di completare il loro percorso di studi negli istituti di San Giuliano. La decisione di mantenere aperto il centro è stata comunicata ufficialmente, senza indicare eventuali cambiamenti futuri. La scuola sarà disponibile per gli alunni fino alla conclusione del ciclo scolastico in corso.

Per ora Il Pavone resta aperto. Almeno fino alla fine dell’anno scolastico, per dare la possibilità ai bambini che vi sono ospitati di terminare il percorso di studi negli istituti di San Giuliano. Lo stesso vale per gli adulti che si accingono a sostenere gli esami di terza media. Sono questi gli ultimi sviluppi della vicenda del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di via Gorki, del quale era stata annunciata l’immediata chiusura in seguito ad alcuni problemi di gestione. Una notizia, quella della chiusura, che aveva sollevato le proteste degli ospiti del Centro – 51 tra adulti e bambini provenienti da svariati contesti geografici, dal Nord Africa all’Ucraina – e dell’associazione culturale Orizzonte, che domenica ha organizzato in via Gorki un sit-in di protesta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il centro Pavone resterà aperto. Così gli alunni finiranno la scuola

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