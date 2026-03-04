Per chi cerca lavoro | in Brianza aperto il nuovo centro per l' impiego che affianca la scuola di formazione

In Brianza è stato inaugurato un nuovo centro per l’impiego situato accanto a un centro di formazione professionale. La struttura si propone di supportare chi cerca lavoro attraverso percorsi di qualificazione, riqualificazione e accompagnamento professionale. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento pratico per le persone in cerca di occupazione, facilitando l’accesso alle opportunità di lavoro e ai corsi di formazione.

Un centro per l'impiego di fianco al centro di formazione professionale per facilitare i percorsi di qualificazione, riqualificazione e accompagnamento al lavoro. È stata inaugurata nella giornata di martedì 3 marzo la nuova sede del centro per l'impiego di Seregno, servizio della Provincia gestito da Afol Monza Brianza. La nuova sede, in via Monte Rosa 10, che condivide l’ingresso con il centro di formazione professionale "Sandro Pertini" è stata progettata per offrire spazi più moderni, funzionali e accoglienti a cittadini, lavoratori e imprese del territorio e per supportare in modo sempre più efficace le politiche attive del lavoro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

