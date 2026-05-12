Il cavalca ferrovia di Basiago nel mirino | Tassi e istrici scavano sotto l' asfalto
Torna al centro del dibattito la sicurezza stradale nel forese faentino. A sollevare il caso è Alessandro Vitali, candidato al consiglio comunale per la lista "Faenza Insieme - Padovani Sindaco", che punta il dito contro il nuovo cedimento del manto stradale registrato all’altezza del cavalca.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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