Una breve clip promozionale di 38 secondi del film “Il Diavolo Veste Prada 2” ha suscitato polemiche online. Nel video, il personaggio di Jin Chao viene rappresentato come una ragazza molto goffa, con un atteggiamento che alcuni hanno giudicato stereotipato e offensivo. Le accuse di razzismo si sono concentrate sulla percezione di una rappresentazione negativa di un personaggio asiatico. La scena ha attirato l’attenzione di diversi utenti sui social media.

Una clip promozionale di appena 38 secondi de “Il Diavolo Veste Prada 2 “ ha sollevato immediate accuse di razzismo online a causa della caratterizzazione della nuova assistente di Andy Sachs. Interpretata dall’attrice sino-americana Helen J. Shen, il personaggio di Jin Chao è finito al centro delle critiche per aver ricalcato il cliché della “secchiona” asiatica, riproponendo stereotipi legati all’ossessione per il rendimento accademico e all’inadeguatezza sociale. Nel breve filmato diffuso in rete, la giovane stagista si presenta ad Andy (Anne Hathaway), da poco tornata nella redazione della rivista Runway. L’interazione mostra una ragazza...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cavalca il cliché della secchiona goffa, è palese razzismo anti-asiatico”: il Diavolo Veste Prada 2 sotto accusa per il personaggio di Jin Chao

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