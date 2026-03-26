La ferrovia sacrificata all’asfalto

A partire da agosto, la linea ferroviaria S7 “Besanino” che collega Milano a Lecco sarà chiusa per alcuni mesi. La tratta, che attraversa le città di Monza e Molteno, sarà soggetta a lavori di manutenzione straordinaria. La chiusura interesserà il periodo estivo e riguarda l’intera linea, coinvolgendo i treni che collegano le stazioni lungo il percorso.

Moroni La linea S7 ‘’Besanino’’ Milano-Monza-Molteno-Lecco verrà chiusa nel mese di agosto per lavori di manutenzione straordinaria. Oltre a ciò (ed è cosa ben più grave) verrà interrotta nella tratta tra Villasanta e Triuggio a partire da settembre, per la durata di almeno un anno. Questo a causa delle interferenze con il cantiere dell’autostrada Pedemontana. Da quel poco che si sa, si tratterebbe tecnicamente di una ‘’correzione di livelletta’’ (in altre parole la pendenza o profilo altimetrico). A ben poco vale, come opera di compensazione, la realizzazione di un binario di incrocio a Biassono, binario che, tra l’altro, esisteva sino a non molti anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La ferrovia sacrificata all’asfalto Articoli correlati Pure la campagna inglese sacrificata all’«inclusività»: per i labouristi è troppo a misura di bianchiIl dipartimento del governo britannico per l’Ambiente detta le linee guida e le amministrazioni locali si adeguano: basta con le «usanze... Comune di Salerno, la Cgil denuncia lo smantellamento dei servizi: "Sacrificata l'efficienza"La nuova geografia degli uffici comunali di Salerno spacca la macchina amministrativa e compromette l'efficienza dei servizi ai cittadini.