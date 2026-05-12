Il calamaro gigante scoperto negli abissi australiani anche se nessuno l'ha visto | trovato grazie al DNA ambientale

Gli scienziati hanno identificato tracce di DNA ambientale che suggeriscono la presenza di un calamaro gigante negli abissi australiani. La scoperta è stata possibile senza che il calamaro fosse mai stato avvistato di persona, ma attraverso analisi genetiche condotte sull'ambiente marino. Questa ricerca conferma che la creatura, finora mai avvistata, abita quelle profondità marine.

Il calamaro gigante vive anche negli abissi australiani: gli scienziati ne hanno trovato tracce genetiche grazie al DNA ambientale e senza mai osservarne uno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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